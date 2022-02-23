نيمار: فعلت كل شيء للعودة إلى برشلونة

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان للاعتراف من جديد برغبته في العودة إلى برشلونة في صيف 2019 بعد رحيله عن النادي الكتالوني عام 2017.

وجاء ذلك خلال مقابلة عبر الإنترنت في برنامج "Fenômenos Podcast" مع رونالدو أسطورة البرازيل.

وكان نيمار رحل عن برشلونة بعد أن دفع باريس سان جيرمان قيمة شرطه الجزائي 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ماذا قال نيمار؟

وقال نجم السيليساو: "لقد جربت كل شيء للعودة إلى برشلونة من جديد، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وعلق نيمار على وصول ميسي إلى باريس: "أنا سعيد للغاية، سنحت لليو الفرصة للمجيء إلى هنا".

ما هي مسيرة نيمار حتى الآن؟

نيمار يمتلك مسيرة احترافية بدأت في نادي برشلونة، إذ لعب له لـ4 أعوام توج خلالها بدوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري مرتين.

قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في العالم، ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق الباريسي بالدوري مرتين.

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