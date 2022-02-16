نيمار "طبيب ميسي النفسي" بعد إهدار ركلة جزاء أمام ريال مدريد!

مرة أخرى، ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي بصورة باهتة مع باريس سان جيرمان، وذلك حين احتاجه الفريق أكثر من أي شخص.

جاء ذلك هذه المرة خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والتي أقيمت مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

صحيح أن باريس سان جيرمان خرج فائزًا بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 90+4، لكن ميسي أهدر ركلة جزاء حصل عليها مبابي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ورغم أن ميسي لم يلعب مباراة سيئة ضد ريال مدريد، إلا أنه كان أحد اللاعبين الذين لم يشاركوا في الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز الثمين.

وحسب شبكة "rmc sport" الفرنسية، فإن نيمار حاول مواساة ميسي بعد المباراة في محاولة لجعل الأرجنتيني يبتهج ولو قليلًا.

وظهر ميسي حزينًا بعد المباراة رغم الفوز، ولهذا كان على نيمار محاولة إخراجه من تلك الحالة، مدركًا اللحظة الصعبة التي كان يعاني منها الأرجنتيني بالنظر لمعرفته الكبيرة به.

أولوية باريس سان جيرمان الآن هي الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة الإياب التي تقام في التاسع من مارس في مدريد، وبالتأكيد سيحاول ميسي أن يظهر بصورة أفضل، ويسجل في واحد من الملاعب التي يعرفها جيدًا "سانتياجو برنابيو".

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