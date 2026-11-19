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تعامل قائد سانتوس نيمار بروح الدعابة مع موقف أربك رحلة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعدما تعطلت حافلته في الطريق إلى مباراته أمام كوريتيبا بالدوري البرازيلي. واضطر المهاجم البرازيلي المخضرم وزملاؤه إلى مغادرة الحافلة المعطلة في منتصف الرحلة، قبل أن يمزح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إن رحلة فريقه تعرضت للتخريب.

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المهاجم يتعامل بروح الدعابة مع تعطل الرحلة

لم يُعر نيمار التوقف المفاجئ على الطريق أهمية كبيرة، بينما انتظر لاعبو سانتوس نحو 10 دقائق في أحد الشوارع لصعود حافلة بديلة. وبحسب جلوبو، أثار التوقف المفاجئ توترًا وجيزًا بشأن الترتيبات الأمنية المحيطة باللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، رغم أن الشرطة العسكرية كانت ترافق المجموعة بالفعل.

وعلى الرغم من هذه الظروف غير المعتادة قبل المباراة، وصل الفريق الضيف إلى الملعب في الوقت المناسب لانطلاق اللقاء عند الساعة 19:30 بتوقيت برازيليا الرسمي، والذي انتهى بفوز سانتوس بهدف دون رد.

النادي يوضح ملابسات العطل المفاجئ

بعد عودته إلى نادي طفولته في يناير 2025، عقب خوضه سبع مباريات فقط خلال فترة امتدت 18 شهرًا مع الهلال السعودي وشابتها الإصابات، صوّر مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق زملاءه وهم ينزلون من الحافلة المعطلة في أجواء مرحة.

وفي إشارة إلى لقب سانتوس «بيشي»، مازح نيمار متابعيه بشأن التعطل، وعلّق على مقطعه المصور قائلًا: "لقد نصبوا فخًا للسمكة الكبيرة. الترفيه لا يتوقف».

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وفي حين أشار تقرير جلوبو إلى أنه «يسافر دائمًا برفقة حارسه الشخصي المسلح»، أوضح بيان للنادي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع ملابسات الواقعة: «يعلن نادي سانتوس أن الحافلة المستأجرة لنقل الفريق من الفندق إلى ملعب كوتو بيريرا تعرضت لعطل ميكانيكي في منتصف الرحلة. تصرف النادي بسرعة، وأُتيحت حافلة جديدة خلال دقائق، ما قلّص التأخر في الوصول إلى الملعب».

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النجم البرازيلي يستعيد نسقه في المنافسات المحلية

شهدت مباراة منتصف الأسبوع عودة نيمار مباشرة إلى التشكيلة الأساسية بعد انتهاء إيقافه لمباراتين. ولا يزال اللاعب الأغلى في العالم، عقب انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير. ورغم معاناته من مشكلات بدنية، سجل 10 أهداف وصنع ثمانية في 28 مباراة هذا الموسم.

كما شارك الهداف التاريخي للبرازيل، برصيد 80 هدفًا متقدمًا على بيليه ورونالدو وروماريو، بديلًا في مباراتين تحت قيادة كارلو أنشيلوتي خلال كأس العالم في الصيف، بعدما تعافى من إصابة الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي التي تعرض لها أمام أوروجواي في نوفمبر 2023. وبعد عودته إلى النادي الذي أطلقت أكاديميته مسيرته قبل انضمامه إلى برشلونة عام 2013، يلعب إلى جانب فيليبي كوتينيو وآرثر ميلو وإيفرتون.

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سانتوس يسعى لإنهاء الموسم بقوة

وبعد تجاوز اضطراب الرحلة، يأمل نيمار في الحفاظ على نسق ثابت خلال المرحلة الأخيرة من الموسم عقب انتهاء إيقافه. ويظل تجنب الإصابات أمرًا حاسمًا لقائد الفريق، فيما يعوّل سانتوس على عناصره المخضرمة لإنهاء الدوري البرازيلي بقوة. كما سيؤثر حفاظه على مستواه في البرازيل في مستقبله مع النادي و أي طموحات دولية أخرى لديه .