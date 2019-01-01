ريال مدريد يعرض يوفيتش في صفقة تبادلية لضم نيمار

باريس سان جيرمان يرحب بفكرة ضم المهاجم الصربي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يواصل نادي ريال مدريد محاولاته، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.

فلورينتينو بيريز رئيس ريال يسابق الزمن من أجل إتمام الصفقة، وسط منافسة شرسة من غريمه برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت دخول الميرينجي في مفاوضات جدية مع باريس، خلال الأيام القليلة الماضية.

المحادثات تبدو إيجابية حتى الآن، مع ترحيب ريال بإدخال بعض لاعبيه في صفقة تبادلية للحصول على نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أهم اللاعبين المرشحين، هم لوكا يوفيتش المنضم حديثاً من أينتراخت فرانكفورت.

توماس توخيل مدرب باريس يعتبر من أشد المعجبين بالمهاجم الصربي، ولا يمانع ضمه مقابل التخلي عن نظيره البرازيلي.

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ريال لا يريد صرف أكثر من 120 مليون يورو، لذلك قد يقوم بإقحام يوفيتش أو لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

وتأتي فكرة التخلي عن يوفيتش، نظراً لخروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، وعدم الاعتماد عليه كثيراً بالفترة التحضيرية.

ورغم ترحيب باريس بالفكرة، إلا أن الأمر يعود في النهاية للقرار الشخصي الخاص بنيمار، الذي يبدو وأنه يفضل العودة لبرشلونة فريقه السابق.