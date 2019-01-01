باريس سان جيرمان يؤكد اقتراب رحيل نيمار

منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم النجم البرازيلي

أكد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اقتراب نجم الفريق البرازيلي نيمار من الرحيل هذا الصيف.

الشكوك والتكهنات مستمرة حول مستقبل نيمار، وسط أنباء حول وجود عرضين، الأول من ناديه السابق برشلونة،والثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد.

الميرينجي أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو، مع إمكانية تخفيض السعر بإدخال إيسكو أو جاريث بيل أو كيلور نافاس ضمن الصفقة.

ومن جانبه علق ليوناردو على تلك التقارير قائلاً:"نحن الآن في محادثات متقدمة لرحيله ولكن لا يوجد أي اتفاق حتى الآن".

وأضاف:"سنرى ما سيحدث الأيام القادمة، يجب علينا التوصل لاتفاق يرضي الجميع في المستقبل".

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وتأتي تصريحات ليوناردو عقب تأكيدات توماس توخيل المدير الفني لباريس، أن نيمار سيغيب عن مواجهة نيمس غداً الأحد بالجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

وهو ما يؤكد اقتراب رحيل اللاعب عن باريس خلال الأيام القليلة القادمة، مع ازدياد حظوظ ريال، بعد عرضه راتب سنوي قيمته 40 مليون يورو لإغراء المهاجم البرازيلي.