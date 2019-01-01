قدوم نيمار قد يُطيح برودريجو من ريال مدريد

قائمة الفريق الإسباني ستحتاج لرحيل لاعب آخر غير أوروبي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصبح رودريجو مهاجم ريال مدريد المنضم حديثاً للفريق، على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الإسباني هذا الصيف.

صاحب الـ18 عاماً انضم لريال هذا الصيف، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي بـ45 مليون يورو، ولكنه لا يبدو من ضمن خطط المدرب زين الدين زيدان.

ريال يطمح في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ويتصدر السباق حالياً للحصول على خدماته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن قدوم نيمار سيسفر عنه رحيل رودريجو على سبيل الإعارة.

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ويأتي ذلك لأن التعاقد مع مهاجم باريس، سيتطلب توفير مكاناً جديداً بقائمة ريال مدريد للاعبين من خارج قارة أوروبا.

يذكر أن ريال تخلى مؤخراً عن لاعب آخر شاب وهو الياباني تاكيفوسا كوبو، المنتقل إلى ريال مايوركا الصاعد حديثاً للدوري الإسباني.