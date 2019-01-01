حتى لا ينضم إلى برشلونة - باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد

هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟

عرض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، اللاعب نيمار دا سيلفا على ريال مدريد خوفًا من رحيل الأخير إلى برشلونة.

رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أكد أنّ نيمار يود مغادرة سان جيرمان لكن النادي الكتالوني غير مستعد لضمه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الخليفي عرض على إدارة ريال مدريد التعاقد مع نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون بديلًا لجاريث بيل القريب من الخروج.

ورغم رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، في ضم صاحب الـ 27 عامًا منذ زيارته للنادي حينما كان طفلًا في 2006، إلا أنّه رفض ضم اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد لن يتعاقد سوى مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ويرى أنّ وجود نيمار مع إيدين هازارد لن يخدم المشروع الرياضي.

نيمار يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة، ولكن إدارة باريس سان جيرمان لها رأي آخر ✋



(🎨: @omomani) pic.twitter.com/3ISXS715iq — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ولو أنّ الخليفي قد عرض لاعب سان جيرمان مطلع الصيف الجاري لربما وافق ريال مدريد على ضمه.

جدير بالذكر أنّ العلاقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة سيئة منذ محاولات البلوجرانا ضم ماركو فيراتي في 2017 وخطف بطل فرنسا لنيمار بالشرط الجزائي في العام ذاته.