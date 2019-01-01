نيمار حول احتفاله المثير للجدل: لم أقصد شيئًا

كيف برر نيمار احتفاله الأخير؟

برر النجم البرازيلي نيمار جناح باريس سان جيرمان احتفاله بالأهداف التي سجلها في مباراتي نانت ومونبيلييه الأخيرتين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكان نيمار قد قاد نادي العاصمة الفرنسية إلى انتصارين متتاليين في الدوري الفرنسي أمام نانت بهدفين مقابل لا شيء، وأمام مونبيلييه بثلاثة أهداف لهدف.

واحتفل نيمار بأهدافه من خلال وضع إصبعه في فمه، مما تم تفسيره كاستفزاز للجماهير، وهو الأمر الذي نفاه تمامًا النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد سؤل عن هذه القضية عقب انتصار باريس سان جيرمان على جالطة سراي بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

وحول ذلك، قال نيمار: "لم أكن أرغب في إثارة أي شيء، البعض ما زال يرغب في الجدال خول اسمي لذلك أجبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن هذا الاحتفال لم يكن موجهًا لأحد"

وتابع: "هذا احتفال جديد تحدثت حوله مع الأصدقاء واتفقنا على القيام به مع أول هدف أسجله، الفكرة أنني أحب أن ألعب أكثر وأتحدث أقل"

والد نيمار يؤكد وجود مفاوضات مع برشلونة بخصوص راتبه

يذكر أن نيمار قد دخل في عداوة مع جماهير الفريق الباريسي بسبب تصريحاته عن رغبته في العودة إلى برشلونة وإنهاء رحلته مع نادي العاصمة الفرنسية.