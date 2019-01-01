نيمار: حلمي كان برشلونة وأي لاعب سيحب اللعب لريال مدريد

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يؤكد أنه معجب كبير بنادي ريال مدريد ويحترمه بشكل واضح لكنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن احترامه الكبير لنادي ريال مدريد الإسباني، مشيدًا بالفريق الذي حقق ثلاث ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، وأكد خلالها اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان والسابق لبرشلونة أن أي نجم سيحب ارتداء قميص ريال مدريد.

وقال نيمار: "الجميع يعلم ماذا كان حلمي، أردت اللعب لبرشلونة منذ كنت طفلًا وحققت ذلك بالفعل، لكن حياة لاعب كرة القدم قصيرة وكل شيء يحدث بسرعة كبيرة، وأحيانًا خارج دائرة التوقعات".

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وأضاف: "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بالغد، هذه الأيام أنا سعيد هنا، لكنني أتكلم عن اليوم فقط، وكل تركيزي مع باريس سان جيرمان، لا أريد مغادرتهم حاليًا لكن في خلال ثلاث أشهر لا يعرف أحد ما الذي سيحدث".

وأكمل: "ريال مدريد فريق كبير، واحد من الأكبر في العالم، لدي احترام كبير للغاية لهم، وأي لاعب سيحب بارتداء قميصهم لكنني أرى نفسي في صفوف باريس سان جيرمان حاليًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة هذا الصيف.