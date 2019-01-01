وكيل كوتينيو يعلن استمراره مع برشلونة

رغم كل الشائعات المحيطة بالدولي البرازيلي

كشف كيا جورباتشيان وكيل أعمال صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو، عن عدم رغبة برشلونة في بيعه هذا الصيف.

كوتينيو انضم لبرشلونة في يناير 2018، لكنه فشل في تكرار تألقه مع فريقه السابق ليفربول، ليرتبط بالرحيل عن الفريق.

اللاعب نفسه خرج مؤخراً في تصريحات صحفية، ليؤكد إحباطه من البداية المحبطة له، مؤكداً الغموض حول مستقبله.

ومع ذلك علق وكيله قائلاً:"لن أترك الناس يتحدثون ويحبطون فيليب بعد عام ونصف فقط على بداية عقده".

وأضاف:"ما يحدث غير مسموح به إطلاقاً، وبرشلونة أكدوا لنا أن كوتينيو سيبقى ولا توجد أي رغبة في رحيله".

وتابع في تصريحات لصحيفة "تيليجراف":"نحن لا نحاول أن نبحث له عن نادي جديد، ربما بعض الأشخاص في برشلونة يتحدثون خارج سلطتهم".

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يذكر أن كوتينيو ارتبط كثيراً بالانتقال لباريس سان جيرمان، والدخول في صفقة تبادلية تعيد نيمار إلى برشلونة.