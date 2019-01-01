استبعاد نيمار من قائمة باريس يزيد الشكوك حول مستقبله

لن يظهر في المواجهة الودية أمام نورنبيرج الألماني

قرر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، استبعاد المهاجم البرازيلي نيمار، من قائمة فريقه أمام نورنبيرج الألماني.

باريس يستعد لمواجهة نورنبيرج مساء اليوم السبت، في إطار استعداداته التحضيرية للموسم القادم.

نيمار ارتبط كثيراً في الفترة الأخيرة بالرحيل عن النادي الفرنسي، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

الدولي البرازيلي لم يظهر في القائمة المستدعاة، مما يزيد الشكوك المحيطة بمستقبله بسوق الانتقالات الحالي.

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وعلى جانب آخر تواجد عبده ديالو مدافع الفريق الجديد القادم من بوروسيا دورتموند.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:أوشيش ، أريولا ، باكر ، بيرنات ، ديالو ، دراكسلر ، جوكلو ، هيمانز ، هيريرا ، إنوسنت ، جيسي ، كيهرير ، كورزاوا ، كواسي ، كيليان مبابي ، مبي سوه ، ميلر ، نسوكي ، سارابيا ، توفيقي ، تراب ، ماركو فيراتي ، زاجر.