ما هي الوجهة المحتملة للبرازيلي نيمار في الموسم المقبل؟

أشارت بعض التقارير إلى رغبة البرازيلي نيمار بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، فما هي الوجهة المحتملة للاعب؟ وأين قد يلعب في الموسم المقبل؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أشارت الكثير من التقارير الفرنسية في الأسابيع الماضية، أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق من أجل خوض تحدي جديد، خاصةً أن تلك التجربة لم تضيف له الكثير، بعد أن تواصلت معاناة البي إس جي على المستوى الأوروبي، الذي كان متوقعاً من نجم برشلونة السابق أن يصنع الفارق فيه ولكنه لم يحدث.

في المقابل، لن يمانع باريس سان جيرمان ببيع لاعبه ولكن بشرط وجود عرض مناسب، تجنباً لوقوع أي مشاكل داخل غرفة خلع الملابس في حال تمرده، خاصةً وأنه اعتاد على أن يغيب في أهم مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا للإصابة، لذا فأن التخلص منه ومن راتبه الكبير سيكون منطقياً للغاية، ولتجنب مشاكل اللعب المالي النظيف الذي قد يتورط فيها الفريق الفرنسي بسبب فشله في تقليص الفجوة بين أسعار الشراء والبيع.

لكن ما هي الوجهة المحتملة للبرازيلي نيمار؟ ما هي الأندية التي قد يلعب لها النجم الكبير في الموسم المُقبل، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

العودة لبرشلونة مجدداً

تعتبر العودة إلى برشلونة مجدداً هي الخيار الأكثر منطقية على الإطلاق، لعدة أسباب أبرزها رغبة اللاعب نفسه حيث أجمعت الصحف الإسبانية أنه أخبر ناصر الخليفي بأنه يريد العودة إلى كامب نو مجدداً مهما كلفه الأمر، بالإضافة إلى ترحيب مسئولي برشلونة بهذه الخطوة على الرغم أن الجماهير لازالت مستاءة للغاية من قرار اللاعب بالرحيل منذ أعوام قليلة، عندما اضطر الفريق الفرنسي لدفع قيمة الشرط الجزائي وهي 222 مليون يورو، ليكون أغلى الصفقات على الإطلاق.

كذلك أيضاً لا يوجد ما هو أهم من إرضاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان من بين الراغبين في عودة اللاعب مرة آخرى جنباً إلى جنب بيكيه وسواريز حسبما أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، وما يساعد على ذلك هو العلاقة الطيبة التي لازالت تجمع بين ثلاثي الهجوم الذي كان الأقوى على الإطلاق في العالم يوماً ما وأُطلق عليه MSN، بسبب التفاهم الكبير بينهما، وهو ما يعاني منه البلوجرانا حالياً بسبب سوء مستوى كوتينيو وعدم جاهزية ديمبيلي وإصابته باستمرار.

يمكن القول بأن العائق الأكبر أمام إدارة برشلونة بعيداً عن السعر هو عدم خسارة رصيدها لدى جمهور الفريق بإعادة لاعب يتم النظر إليه على أنه خائن، لذلك اشترطت على نيمار تقليص جزء كبير من راتبه الحالي من أجل التأكد من التزامه، بالإضافة إلى الاعتذار علناً على الرحيل من أجل الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان والضغط عليهم لإقناعهم بتركه هذا الصيف.

الانتقال للغريم ريال مدريد

يعود اهتمام ريال مدريد بالبرازيلي نيمار إلى فترة تواجده مع سانتوس، عندما تصارع مع برشلونة على ضمه وحاول إغراء والده والذي هو وكيل أعماله، ولكن من دفع له أموالاً أكثر هو من ظفر بتوقيعه في النهاية، وبعد رحيله من برشلونة فهناك فرصة آخرى لتعويض ما فات والتعاقد معه من أجل يلعب في سانتياجو برنابيو، ولما لا؟ وهو من نوعية الصفقات المفضلة للرئيس فلورنتينو بيريز.

ألمح نيمار في أكثر من مرة في وقت سابق إلى رغبته باللعب لريال مدريد، من خلال تصريحه بأنه يعتقد أن اللعب بجوار هازارد سيسبب المزيد من الدمار لدفاعات المنافس، ولكن التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان بعد ضم البلجيكي إيدين لن يكون سهلاً، بل سيحتاج الملكي إلى بيع بعض اللاعبين بأسعار كبير من أجل الحفاظ على قواعد اللعب النظيف.

أثارت الصورة التي وضعها الفرنسي كريم بنزيما على حسابه بإنستغرام وشهدت تواجده مع نيمار الكثير من الجدل هو مغزى هذه الصورة؟ هل كان يقصد بها مهاجم ليون السابق أنه يتمنى اللعب بجوار هازارد ويحث مسئولي المرينجي على التحرك لضمه هذا الصيف؟ واستغلال تلك الفرصة التي لن تتكرر كثيراً، وجعل سوق الانتقالات أكثر مثالية بالتعاقد معه هو وهازارد دفعة واحدة؟

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البقاء مع باريس سان جيرمان لموسم آخر

على الرغم من إعلان نيمار لرغبته بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالي، ووجود اهتمام حقيقي من قبل عملاقي الكرة الإسبانية بسبب القيمة الإعلامية الكبيرة للاعب والتي حتماً ستضفي المزيد من الإثارة والدعاية لمباريات الكلاسيكو، وستكون صفقة رابحة بكل المقاييس على الصعيد التجاري والفني، ولكن خروجه من حديقة الأمراء لن يكون سهلاً أبداً.

ألمح ناصر الخليفي في وقت سابق بعدم ممانعته برحيل نيمار عندما صرح بأنه لا يرغب بوجود لاعبين لا يريدوا اللعب للفريق، ولكن طبقاً للمصادر المقربة من الفريق الفرنسي فأن المبلغ المطلوب من قبل إدارة النادي من أجل التفريط في الجناح البرازيلي لن يقل 300 مليون يورو، وهو ما يعد صعباً للغاية بالنسبة لبرشلونة في حال ضم جريزمان، وبالنسبة لريال مدريد بعد أن أنفق 100 مليون على ضم هازارد.

ضف إلى ذلك القضية التي رُفعت على اللاعب في الأسابيع القليلة الماضية بتهمة التحرش بإحدى الفتيات في فندق بالعاصمة الفرنسية ، والتي من شأنها أن تؤثر على صورته كثيراً في حال إدانته وبالتالي سينخفض سعره، لذا قد يفضل باريس الإبقاء على نيمار لموسم آخر على الأقل من أجل بيعه بسعر أكبر في ما بعد.

الذهاب لقطب من مدينة مانشستر

يعتبر مانشستر يونايتد من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها تحمل تكاليف صفقة لاعب بحجم نيمار، ولكنه يظل الخيار الأخير بسبب عدم وجود اهتمام حقيقي من الشياطين الحُمر بضم اللاعب مع وجود مارسيال والتعاقد مع دانييل جيمس من سوانزي، والذي لا توجد مقارنة بينه وبين نيمار بطبيعة الحال، ولكنه يلعب على الجهة اليسرى أيضاً.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن فأن الفريق الفرنسي مهتم للغاية بالتعاقد مع بول بوجبا الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته بخوض تحدي جديد، مع حاجة البي إس جي الماسة إلى ضم لاعب وسط، فمن الممكن أن يعرض الفريق مبادلة بوجبا مع نيمار خاصةً وأن هناك قناعة بأن الشياطين الحُمر بإمكانهم عرض راتب مغري للغاية للاعب تماماً مثل برشلونة وريال مدريد.

لكن غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا، انخفاض مستوى الفريق في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وتعيين مدرب لازال في بداية مسيرته مثل سولشار.. كلها عوامل من شأنها أن تبعد نيمار عن أولد ترافولد مهما كانت المغريات المادية، في حين أن العمل تحت قيادة بيب جوارديولا مع الغريم " مانشستر سيتي" سيكون مقنعاً للغاية، ولكن بشرط رحيل ساني وبيعه إلى بايرن ميونخ بسعر كبير.