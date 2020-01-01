نيمار: النجاح مع باريس هو السبيل الوحيد للكرة الذهبية

تحدث أيضاً عن سيطرة ميسي ورونالدو على الجائزة

يؤمن المهاجم البرازيلي نيمار، في حظوظ باريس سان جيرمان القوية لتحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ غداً الأحد.

نيمار سبق أن فاز باللقب مع برشلونة، والآن يتطلع لبطولة أوروبية جديدة مع الفريق الفرنسي، بعد العديد من المحاولات الفاشلة السنوات الماضية.

الدولي البرازيلي قال في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار":"هذا هو المكان الذي أردنا أن نكون فيه، مشروع عظيم يجب أن يصبح الأفضل في أوروبا بفضل التركيز والإصرار".

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وأما عن الكرة الذهبية:"ميسي ورونالدو سيطرا على هذه الجائزة لسنوات طويلة، لأنهما من كوكب آخر، سيكون من الشرف الفوز بها، لكنها تأتي إليك على ما تحققه في الملعب ومساعدتك للفريق".

وأضاف:"تركيزي حالياً على النجاح مع باريس، ووقتها سيحدث هذا الأمر بشكل طبيعي، سنلعب غداً أمام بايرن ميونخ، سيكون اختباراً كبيراً يجب الاستعداد له".

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وتابع:"أعلم أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر خاص، لكن الفوز مع باريس سيكون بمثابة صناعة التاريخ، وهذا ما جئت هنا من أجله، أشعر وأنني لم ألعب جيداً بهذه الطريقة أبداً منذ وصولي للنادي لذلك يجب التركيز بعد الوصول للنهائي".

يذكر أن نيمار الذي رحل عن برشلونة في 2017 بـ222 مليون يورو، ارتبط كثيراً بالرحيل عن الفريق والعودة للفريق الكتالوني مرة أخرى.