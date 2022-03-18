نيمار عن ريمونتادا ريال مدريد: أيام وأسابيع صعبة!

عبر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبه الكبير بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان كان فائزًا في مباراة الذهاب على ريال مدريد بهدف دون رد، لينهي الشوط الأول في مباراة العودة بتقدمه بهدف دون رد، قبل أن يقلب الفرنسي كريم بنزيما الطاولة ويسجل 3 أهداف "هاتريك" دفعة واحدة، ليقود الفريق الإسباني إلى ربع نهائي البطولة القارية.

نيمار يشعر بالغضب وخيبة الأمل بسبب ريال مدريد

وبالرغم من مشاركة نيمار في مباراة الذهاب لمدة 17 دقيقة فقط، وفي لقاء العودة كاملًا، إلا أن النجم البرازيلي استطاع أن يصنع هدفي فريقه في المباراتين، لزميله الفرنسي كيليان مبابي، ولكن مجملًا لم يظهر نيمار بالمستوى المنتظر منه.

نيمار قال عن الهزيمة خلال حفل نظمه أحد الرعاة: "أشعر بخيبة أمل من الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، كنت غاضبًا لأنني أريد الاستمرار في تسجيل الأهداف وحصد البطولات والألقاب".

وتابع: "كانت أيامًا وأسابيع صعبة ومعقدة بالنسبة لنا، لأننا لم نكن نريد أن نخسر، نحن لسنا هنا من أجل ذلك، ولم نخطط أبدًا لما حدث".

نيمار يرد على التشكيك في قدرات لاعبي باريس سان جيرمان

وكانت بعض المزاعم قد أكدت على أن هناك بعض اللاعبين الذين قصروا وتسببوا في الهزيمة، حيث رفض نيمار هذه الأقاويل، مؤكدًا على أن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم.

اللاعب البرازيلي رد قائلًا: "لم يقصر أحد بل العكس تمامًا، الجميع كرس مجهوده، والتزمنا وتدربنا بكل جدية من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي".

واختتم نيمار تصريحاته قائلًا: "عدت من إصابة طويلة، ووهبت حياتي لكي أكون جاهزًا للمباراة، والخسارة يتحملها الفريق بأكمله".

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