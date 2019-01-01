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نيمار: أفتقد أيامي في برشلونة

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Getty Images
تعرف على تصريحات نيمار حول أيامه في برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، افتقاده للفترة التي لعب فيها مع برشلونة ومزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

نيمار لعب لبرشلونة بين 2013 حتى 2017 وحقق 10 ألقاب مسجلًا 105 هدفًا.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مواسمي في كتالونيا كانت عظيمة، لقد كنا فريقًا مميزًا داخل وخارج الملعب. العلاقة بين الجميع كانت رائعة".

وتابع: "لدي العديد من الذكريات في برشلونة وحقيقة أفتقد كثيرًا هذه الأيام".

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نيمار اختص بالذكر صداقته مع ميسي وسواريز موضحًا أنّ العلاقة لا تزال جيدة حتى الآن.

واختتم: "أسوأ لحظات مسيرتي الكروية هي فترات الإصابة والابتعاد عن التدريبات ورفاقك في الفريق ولكن هذا جزء من اللعبة وعلينا قبوله".

التقارير الصحفية أكدت أنّ نيمار قد يعود إلى برشلونة في الصيف المقبل إلا أنّ البرازيلي الأكثر تسجيلًا في دوري أبطال أوروبا نفى الأمر.

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