نيمار أغويرو وعمر السومة..قائمة اللاعبين المجتمعين على حب الـCall Of Duty

هؤلاء اللاعبين يكرسون وقتاً كبيراً جداً من أجل لعب COD

أصبحت الألعاب الإلكترونية شائعة على نطاق واسع بين لاعبي كرة القدم، الذين تحولوا من كونهم لاعبين إلى مستثمرين في هذا المجال،

يمارس العديد من لاعبي كرة القدم الرياضات الإلكترونية و لعبة COD خصيصًا لقضاء أوقات فراغهم وإطلاق العنان للضغط والتوتر المتراكم.

وكان الحارس إميليانو مارتينيز، بطل كوبا أمريكا الأخير مع الأرجنتين، كشف أنه اختار اللعب على عبر بلاي ستايشن قبل المباراة الكبيرة الحاسمة.

هكذا أصبحت الرياضات الإلكترونية حيوية في حياة لاعبي كرة القدم: "قبل المباراة النهائية مع البرازيل، لعبت COD، الحقيقة هي أنني ألعب على PlayStation كل ليلة بحدود ساعتين ساعتين"

سيرجيو اجويرو

لا يعتبر لاعب مانشستر سيتي السابق ولاعب برشلونة الحالي مجرد هاوٍ في الالعاب الاكترونية ، فهو ضليع جداً في هذا العالم ويتباهى بقدراته بلعبة COD تحديداً عبر البث المباشر على الإنترنت

نيمار

عام 2018 غاب نيمار عن حفل الكرة الذهبية حتى يتمكن من بث مباراة COD الخاصة به على Twitch، لم يكتفِ بذلك بل دعا البرازيلي أصدقائه تياجو سيلفا وماركينهوس للانضمام إليه بينما كان العالم بأسره قادرًا على مشاهدته يلعب بشكل مباشر على الهواء.

بول بوجبا

ارتقى لاعب خط الوسط الفرنسي بلعبة CoD إلى مستوى كبير جداً بإعلان شراكته مع Call of Duty: Warzone في صيف عام 2020.

داني كارفاخال

الظهير الأيمن الإسباني هو أحد المعجبين البارزين بـ COD ، وأصبح سفيراً للعلامة التجارية في عام 2019

"عادةً ما ألعب بعض المباريات لأحرر نفسي قليلاً من ضغط تدريب كرة القدم"

ديلي آلي

لاعب خط الوسط الإنجليزي هو متحمس للغاية لـ COD ، فهو لا يستمتع باللعب فحسب ، بل يتنافس في بطولات COD Warzone، مثل حدث HyperX الذي أقيم خلال شهر يوليو من العام الماضي.

جاريث بيل

قد لا نراه يتألق على أرض الملعب ، لكن Gareth Bale يبني إمبراطورية esport ، حيث أطلق منظمته الخاصة للألعاب والتي ستتنافس في مجموعة متنوعة من الألعاب فيما بينها إذا COD Warzone ،

يطمح الويلزي ليصبح أحد أكبر الفرق في الرياضات الإلكترونية

لوكاس فاسكيز

يُعرف لاعب المرينغي بأنه أحد لاعبي النخبة في COD حول العالم ، وهو متحمس كبير للعبة ويتمتع بإظهار مهاراته في الألعاب على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

عمر السومة

بدأ لاعب الأهلي بلعب COD مرة أخرى في عام 2013 على هاتفه المحمول وبعد ذلك على البلاي ستايشن، يعمل على تطوير مهاراته ويهدف إلى أن يصبح لاعبًا محترفًا في يوم من الأيام

بافيتيمبي جوميس

خلال الحجر الصحي في عام 2020 ، شوهد لاعب الهلال بافيتيمبي جوميس على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات وهو يلعب COD ،

ساعدت ألعاب الفيديو الرياضيين كثيرًا في التأقلم مع عدم وجود منافسة في الملاعب

جمال بوجندوح

لاعب الشباب من أشد المعجبين باللعبة مثل العديد من لاعبي كرة القدم حول العالم ،

"بدأت اللعب مع أخي عندما كنت صغيرًا. أنا متحمس للعبة"

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