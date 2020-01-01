نيمار: أريد خوض تحديات جديدة في 2020 وأن أفوز بكل البطولات

البرازيلي نيمار دا سيلفا يريد الحصول على فرصة جديدة لخوض تحديات مختلفة في العام الجديد.

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن أمله في تحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات في العام الجديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "جلوبو سبورت"، وأكد خلالها أنه يريد الحصول على فرصة لخوض تحديات جديدة في الفترة المقبلة.

وقال نيمار: "عام 2019 كان صعبًا للغاية بالنسبة لي على كل النواحي سواء العملية أو الشخصية، لقد تعلمت الكثير ومررت بالعديد من الأوقات الصعبة".

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وأضاف: "لقد أذيت بنفسي وكان يجب أن أقف من جديد وقمت بأذية نفسي من جديد، لكن بالرغم من ذلك تعلمت العديد من الأمور وحظيت بخبرات كثيرة، أتمنى أن يكون العام 2020 أفضل".

وأكمل: "هدفي في 2020 هو تحقيق الفوز في كل شيء البطولات مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي وأن أخوض تحديات جديدة وأصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وأفوز بكوبا أمريكا".

وأنهى تصريحاته: "ربما يكون هذا هو العام الأفضل بالنسبة لباريس سان جيرمان لتحقيق اللقب، لقد استعدينا بشكل جيد ولدينا قوة كبيرة في كل الخطوط".

جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد محاولات مستمية من نيمار للعودة لبرشلونة من جديد لكن إصرار باريس سان جيرمان على استمراره أنهى كل شيء.