نيكي بات: مانشستر يونايتد لديه مجموعة رائعة من الشباب بخلاف الموجودة حالياً

سياسة الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل كبير

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى نيكي بات، أسطورة مانشستر يونايتد السابق أن الشياطين الحمر لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، بخلاف ماركوس راشفورد وماسون جرينوود وتشونج.

وقال بات في تصريحات صحفية: "نحن جميعاً متحمسون لرؤية لهؤلاء الشباب، هناك أربعة أو خمسة لاعبين سيظهرون مع الجيل الحالي".

وواصل: "يجب أن تكون حذراً عندما تعتمد على هؤلاء اللاعبين، لأنهم إذا حصلوا على توقعات عالية في سن مبكر، قد يتعرضوا إلى صدمات في المباريات الصعبة".

وتابع: "هل يمكنك تخيل أنك تلعب أمام 76000 متفرجاً، وتلعب مباراة سيئة ويخسر فريقك بأربعة أهداف دون رد".

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وأكمل: "أعتقد أننا لدينا بعض المواهب الرائعة، ولكن قلقي سيكون من زيادة المسؤولية عليهم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا أن نتخلى بالصبر مع هؤلاء الشباب، ونكون لهم قاعدة جماهيرية تدعمهم".