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حثّ سيسك فابريجاس، المدير الفني لكومو، منتخب الأرجنتين على حجب القميص الأيقوني رقم 10 الخاص بليونيل ميسي، لحماية نيكو باز من التوقعات المجحفة. ويرى المدرب الإسباني أن صانع الألعاب الشاب يحتاج إلى مساحة كي يتطور بعيدًا عن العبء الثقيل لاقتفاء أثر من يُعدّ على الأرجح أعظم لاعب في التاريخ.

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حماية الجيل القادم

أثار صعود باز جدلًا واسعًا حول مستقبل القميص الشهير رقم 10 في منتخب الأرجنتين . ومع الرحيل المرتقب لميسي عن الساحة الدولية في نهاية المطاف، أشار كثيرون إلى نجم كومو الصاعد بوصفه الخليفة الطبيعي . غير أن فابريجاس اتخذ موقفًا حازمًا ضد هذه الفكرة، إذ يرى أن القميص يجب أن يُحجب نهائيًا احترامًا لميسي وحمايةً للصحة النفسية للاعبه الشاب. ويعتقد أن تحميل لاعب لا يزال في طور التطور عبئًا تاريخيًا بهذا الحجم قد يضر بنموه على المدى الطويل.

ويحرص فابريجاس على أن تبقى الأضواء المسلطة على اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في حدود يمكن التعامل معها، بعدما تألق في الدوري الإيطالي منذ انتقاله من ريال مدريد. وتكشف تصريحات المدرب رغبته في تجنب ألقاب «ميسي الجديد» التي عرقلت كثيرًا من المواهب الشابة في الماضي. وقال لاعب الوسط السابق لآرسنال وبرشلونة بنبرة حاسمة، وفقًا لما نقله موقع TUTTOmercatoWEB: «اتركوه وشأنه. الرقم 10 لميسي وانتهى الأمر، يجب أن يُحجب».

التعامل مع الإرهاق الدولي

وبعيدًا عن الثقل الرمزي للقميص، تطرق فابريجاس أيضًا إلى الضريبة البدنية التي تفرضها المهام الدولية على لاعبي فريقه. وأشار إلى أنه رغم أن تمثيل المنتخب الوطني خطوة حيوية في مسيرة أي لاعب، فإنه يتطلب إدارة دقيقة عند العودة إلى منافسات الأندية. وسلّط مدرب كومو الضوء على معاناة باز البدنية بعد استدعائه الأول إلى صفوف منتخب الأرجنتين، إذ بدا عليه الإرهاق في مباراة محلية لاحقة أمام بارما.

وقال فابريجاس: «نعم، ذهابهم يساعد. لوكاس [دا كونيا] ليس صغيرًا جدًا، فعمره 25 عامًا، لكنه تفجّر بسرعة كبيرة. في البداية تعاني قليلًا. أتذكر نيكو في المرة الأولى مع المنتخب، عاد وكان منهكًا تمامًا أمام بارما، كان يمشي على أرض الملعب رغم أنه سجل هدفًا. كان واضحًا أنه لم يكن على طبيعته. الآن باتوا يديرون أنفسهم بشكل أفضل».

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دمج النجوم الصاعدين

كما تحدث المدرب عن تطور دا كونيا وعن عبء العمل الواقع على لاعبين آخرين في الفريق مثل بيروني. وقد فاجأ الصعود السريع لدا كونيا إلى الواجهة حتى مدربه، بعدما تلقى اللاعب مؤخرًا إشادة كبيرة من أساطير فرنسيين. ويتعامل فابريجاس مع تعقيدات عودة لاعبين من مختلف أنحاء العالم، لكل منهم مستوى مختلف من الجاهزية البدنية ومن النشوة العاطفية التي تخلّفها إنجازاتهم الدولية.

المباريات التالية كومو دوري أبطال أوروبا 15:00 AEK شاهد

وأضاف المدرب: «لوكاس، لم أتوقع أن يلعب كثيرًا إلى هذا الحد. بالنسبة إليه كل شيء جديد. أن يقول عنك زيدان هذا، أنك رقم 6 لفرنسا. الآن، لحسن الحظ لعبت يوم الأحد وتمكنت من الراحة. بيروني قدّم تمريرتين حاسمتين، في أول مرة يخوض فيها 90 دقيقة ثم يعود: إنها المرة الأولى. هذه ديناميكيات يجب أن نديرها ونفهمها».

آفاق مستقبل كومو

وبينما يستعد كومو لتحدياته المقبلة في الدوري الإيطالي، يبقى التركيز منصبًا على مواصلة تطوير نواة لاعبيه الشبان. فقد استثمر النادي بكثافة في المواهب الفنية، وفابريجاس هو المهندس المكلّف بتحويل الإمكانات الفردية إلى نتائج جماعية. ورغم أن المقارنة بميسي أمر لا مفر منه للاعب بمواصفات باز، فإن النادي يبذل كل ما في وسعه لإبقاء اللاعب الشاب متواضعًا ومركّزًا على المهمة التي بين يديه. وفي نهاية المطاف، يمنح فابريجاس الأولوية للجانب الإنساني في التدريب، إدراكًا منه أن حتى أكثر اللاعبين موهبة قد ينحرفون عن مسارهم بفعل الضجيج الخارجي.