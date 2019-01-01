نيفيل ينصح مانشستر يونايتد بالاقتضاء ببوتشيتينو

مانشستر وعملية إعادة البناء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نصح جاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد السابق، النادي بالاقتضاء بتوتنهام ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو من أجل العودة للمنافسة من جديد.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي سادساً في البريميرليج، مما يعني مشاركته بالدوري الأوروبي والغياب عن منافسات دوري الأبطال.

وقال نيفيل في مؤتمر العلوم: "عندما كنت ألعب كان الفريق مقسماً لثلاث مجموعات، المخضرمين، الصغار، والمتوسطين، لو أخطأ أحد من الصغار كانت تعتبر جريمة".

وأكمل: "الآن لا يوجد مخضرمين وأصحاب خبرة في يونايتد، الفريق يفتقد هؤلاء، في وقتي كان هناك إنس وروي كين، الآن يوجد محترفين مثل ماتا وماكتوميناي وقبلهم هيريرا، ولكن لا يوجد قائد".

وواصل: "سولشار أحبه كثيراً، ولكن سيكون عليه التخلص من بعض الذين لا يتفقون مع مباديء مانشستر يونايتد، كما فعل بوتشيتينو في توتنهام".

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وأردف القائد السابق: "الأمر كلفه بعض من الأموال، ولكن عند وصوله قسم الفريق إلى من يريد استمرارهم ومن يجب أن يرحلوا ولا يريد العمل معهم، يجب الإشادة بعمله وقراراته الصعبة هو ومن ساعدوه"

وفي سياق متصل، هاجم نيفيل تصرف جيسي لينجارد الأخير بسبب الفيديو الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعية، والذي تسبب في انتقادات حادة للاعب.

وعنون نيفيل: "كلاعب يجب أن تفكر في أي تصرف قبل فعله، هل سيفيدك كلاعب؟ ماذا سيكون ردة فعل الجمهور؟ وإذا رأيت أن الأمر لا فائدة منه يجب تفاديه".

ويعود مانشستر يونايتد لبدء الاستعداد للموسم المقبل في مطلع الشهر المقبل بمعسكر إعدادي.