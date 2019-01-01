نيفيل يقدم نصائحه لكلوب من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي

هل يستمع لها الألماني؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قدّم الإنجليزي، جاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد السابق، نصائحه للألماني، يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بشأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفرض بايرن ميونيخ التعادل السلبي على ليفربول في ملعب أنفليد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتراجع أداء الريدز في الدوري محلياً، حيث فقد الصدارة لصالح مانشستر سيتي بعد التعادلات الأخيرة وآخرها أمام إيفرتون.

وقال نيفيل عبر سكاي سبورتس: "بالطبع لن يلعب على الخسارة، لكنها قد تكون فرصة جيدة لليفربول من أجل التركيز في الدوري ليكون أكثر قوة".

القائد يطلب والجمهور يُلبي النداء 🙌



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وتابع: "مانشستر سيتي لديه مباريات في كأس الاتحاد، والتي قد تعطي ليفربول أفضلية 5 أو 6 نقاط، وسيكون من الصعب اللحاق بهم في الجولات الأخيرة، الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مازال 50% لكل فريق".

وودع ليفربول مسابقتي كأس الرابطة والاتحاد، ليتبقى له دوري الأبطال، الذي كان وصيفه الموسم الماضي، وكذلك لقب الدوري الذي يسعى لتحقيقه منذ 29 عامًا".