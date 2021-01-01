نيفيل يرد على سونيس: صلاح الأكثر جشعًا لكن هذا ما يميزه!

جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد يرد على نجم ليفربول جرايم سونيس ويدافع عن محمد صلاح!

دافع جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد عن محمد صلاح بعد تصريحات جرايم سونيس التي أدلى بها حول النجم المصري قبل ساعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل، وأكد خلالها أن ما انتقده عليه سونيس هو بالتحديد ما يميزه في النهاية.

وكان سونيس قد قال: "هل رأيتم أي لاعب كرة قدم أكثر جشعًا من محمد صلاح في أي وقت من الأوقات، لم ألعب مع أي شخص بمثل هذا الطمع".

وأضاف: "أجلس لأشاهد ليفربول وأفكر ماذا لو كان زميلي كيني دالجليش يلعب مع صلاح، كانا سيتقاتلان كثيرًا في غرفة الملابس، ربما بعد كل مباراة، لم يكن دالجليش ليطيق ذلك".

وأكمل: "لكن انظروا للأرقام التي يحققها، في نهاية مسيرته سيأتي ويقول للجميع انظروا لما حققته من أرقام".

ورد عليه جاري نيفيل وقال: "سبب تفضيلي لمحمد صلاح على ماني بالرغم من أن الأخير يلعب بشكل جماعي أكبر هو أن المصري يلعب بدماء باردة أكثر منه، وهذا الأمر ليس سلبيًا".

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وأردف: "هذا الأمر في صلاح يجعل ليفربول أكثر شراسة، ولهذا بالتحديد فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان تريد ضمه".

وأنهى كلماته: "لقد قلت عدة مرات أن صلاح سيرحل عن ليفربول، كان ذلك الحديث قبل عامين، وقلت إنه سيفعل ذلك خلال 18 شهرًا، ربما كان كلامي حكم مبكر عليه، أنا فقط شعرت دومًا أنه سيريد الخروج لاستكشاف الفرص في دولة أخرى".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سجل ثنائية في فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف وحيد على وست هام مساء الأمس بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.