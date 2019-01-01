نيفيل: مانشستر يونايتد يسير في الطريق الصحيح

رغم النتائج السيئة للشياطين الحمر حتى الآن

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، بوجود بعض المخاوف حول مستوى الفريق خلال هذا الموسم مع المدرب أولي سولشار.

مانشستر بدأ الموسم بطريقة جيدة بالفوز على تشيلسي 4/0، قبل بداية نزيف النقاط بالخسارة من كريستال بالاس، والتعادل مع ولفرهامبتون وساوثامبتون.

نيفيل قال عن مخاوف الجماهير:"أعتقد أن الفريق يمتلك عدد جيد من اللاعبين القادرين على التطور وإثبات أنفسهم في المستقبل".

وأضاف:"يجب عليهم تحقيق نتائج إيجابية الفترة القادمة، لعبوا جيداً ضد ساوثامبتون ولكنهم بحاجة للحسم بشكل أكبر".

وتابع:"هناك حالة من الإحباط بالنادي الآن خاصة بين الجماهير، نظراً للتعثرات المستمرة منذ رحيل السير أليكس فيرجسون".

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واستكمل:"السبب الواضح لهذا الإحباط هو اعتقاد البعض أن النادي لا يسير على الطريق الصحيح، ولكني أختلف تماماً وأتوقع تطورهم مع سولشار".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن بجدول البريميرليج حتى الآن، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.