نيفيل: لم أتوقع تعيين سولشار كمدرب دائم - العمل الجاد يبدأ الآن

يرى أن المهمة لن تكون صعبة أمام المدرب النرويجي

يرى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن مهمة أولي جونار سولشار لن تكون سهلة مع الشياطين الحمر.

سولشار تولى مهمة تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي، خلفاً للمُقال جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

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مانشستر أعلن اليوم الخميس عن تعيين النرويجي كمدرب دائم، بعدما تحسن الفريق تحت قيادته.

نيفيل قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن هذا القرار:"سعيد جدا لأولي، لم أتوقع تعيينه بشكل دائم من البداية، وتذكرت توقعي بأن ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأول".

وأضاف:"النتائج والمستويات التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة كانت رائعة جداً وخالية من الأخطاء".

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وتابع:"الناس ستنظر للخسارة من ولفرهامبتون وأرسنال، ولكن بشكل عام ولمدة 3 أو 4 أشهر، المستوى كان رائعاً وكذلك النتائج".

واستكمل:"الآن العمل الجاء قد بداً، نهاية مارس وبداية إبريل هو الوقت المناسب والحاسم في الموسم، وتوقعت أنه لو اتخذوا قرار تعيينه بشكل دائم سيحدث في هذه الفترة".

وأما عن الانتقالات:"يجب عليه تدعيم الدفاع كأولوية له في الصيف، أنطونيو فالنسيا وأشلي يونج يقدمان مستويات جيدة على الأطراف، لوك شاو تحسن، فيكتور لينديلوف تطور جداً، وكذلك كريس سمولينج لكنه لا يمتلك الحضور والسيطرة في الملعب وهنا تكمن فكرة التدعيم".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول البريميرليج بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع، ويلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في شهر إبريل القادم.