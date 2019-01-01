نيفيل: ليفربول محظوظ بصلاح وهو السبب في تألق ماني

فيل نيفيل نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا المعتزل يشيد بمحمد صلاح رغم تراجع مستواه ويرجع تألق ماني للرقابة التي يحصل عليها النجم المصري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد فيل نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا المعتزل بالمصري محمد صلاح هداف ليفربول وبما قدمه للفريق منذ انضمامه في صيف 2018.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل وأكد خلالها أن صلاح كان من أهم أسباب وصول ليفربول لهذه المرحلة من الموسم وهو ينافس على البريميرليج.

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وقال نيفيل: "لقد قلت في بداية الموسم أن صلاح سيكون من الصعب للغاية أن يكرر ما قام به في الموسم الماضي، وهذا ما أثبتته الأيام الأخيرة".

وأضاف: "هو لا يزال لاعبًا مذهلًا يسجل ويصنع الأهداف ويكون الأكثر جذبًا للانتباه من حوله ويبعد المدافعين عن زملائه، وربما يكون ذلك هو سبب تسجيل ماني للمزيد من الأهداف".

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وأكمل: "محمد صلاح لعب في مركز رأس الحربة أكثر من مباراة خارج ملعبه هذا الموسم، لذلك هو يتطور، وليفربول فريق محظوظ لأنه يتواجد معهم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعاني من الغياب عن التهديف منذ شهر فبراير الماضي، تحديدًا منذ التاسع من ذلك الشهر عندما سجل أمام بورنموث.