نيفيل: ليستر سيتي سيعاني بسبب ماجوير وأراه مثل ستونز

جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل يؤكد أن فريق ليستر سيتي سيعاني الكثير خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الحفاظ على هاري ماجوير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن حفاظ فريق ليستر سيتي على نجمه هاري ماجوير قائد دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل وأكد خلالها أنه يرى هاري ماجوير بنفس براعة جون ستونز نجم مانشستر سيتي عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الكرة.

وقال نيفيل: "جماهير ليستر سيتي لن تحب ما سأقوله عن هاري ماجوير، لكنهم سيعانون الكثير من الضغط خلال هذا الصيف من أجل الحفاظ على خدماته في صفوف الفريق".

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مباريات الدور الأول لمانشستر يونايتد 🔴👇 pic.twitter.com/RkRMAjjvgq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "نحن نتحدث عن كيف أن جون ستونز جيد بالكرة، في الواقع أنا أعتقد أن هاري ماجوير لا يقل عنه أي شيء عندما يتعامل مع الكرة".

وأكمل: ""كما أن جون ستونز يستطيع لعب الكرة والتحكم فيها بشكل جيد وهو قلب دفاع فهاري ماجوير يعد مثيل له في ذلك الأمر".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كلًا من مانشستر يونايتد وسيتي مهتمان بالحصول على خدمات هاري ماجوير في الصيف.