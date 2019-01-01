نيفيل يواصل الحرب الكلامية مع لوكاكو

انتقادات متبادلة بين الثنائي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

واصل جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي، حربه الكلامية مع مهاجم الفريق الأسبق وإنتر الحالي روميلو لوكاكو.

نيفيل كان قد انتقد لوكاكو بسبب زيادة وزنه ورحب برحيله عن صفوف يونايتد، ليرد البلجيكي منتقداً تصريحات قائد مانشستر السابق.

وقال نيفيل للإعلام: "سعيد برحيل لوكاكو عن يونايتد، ودائماً ما أكون سعيداً عندما يرحل أي لاعب يظن أنه أكبر من النادي".

وأكمل: "هو هداف كبير، ولكن مانشستر يونايتد لا يحتاج لهداف، ولكن لمن يرغب باللعب لمانشستر ولا يراه كحمل عليه".

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ورحل لوكاكو عن مانشستر يونايتد نحو إنتر في وقت سابق هذا الصيف في صفقة وصلت قيمتها إلى حدود 65 مليون يورو.

وبدأ لوكاكو مشواره مع النيراتزوري بالتسجيل في الانتصار برباعية نظيفة الأسبوع الماضي على ليتشي بالجولة الأولى من السيري آ.