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الدوري الإنجليزي الممتاز

نيفيل: لا يزال الوقت مبكراً لتعيين سولشار بشكل دائم

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التحديات لا تزال في الطريق..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق اعتقاده أن الوقت لا يزال مبكراً على تعيين أولي جونار سولشار مدرباً دائماً للفريق.

 

وقال نيفيل لسكاي سبورتس:"أعتقد أنها خطوة مبكرة للغاية، إن سألتني في وقت تعيينه ما هي فرص حدوث ذلك كنت لأقول أنها 25%".

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وأضاف:"لقد مر بفترة مذهلة للغاية، لديه فرص أعلى في الوقت الحالي، ربما 50 أو 60%".

وأوضح:"لكن لدينا تشيلسي في كأس الاتحاد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال ثم ليفربول".

وتابع:"هناك تحديات في الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة، وأعتقد أنه بنهاية مارس وبداية ابريل سيكون الوقت المناسب لتحديد ما حققه أولي".

يذكر أن سولشار قد حقق 9 انتصارات وتعادل وحيد في أول 10 مباريات له كمدرب لمانشستر يونايتد.

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