نيفيل: الغياب عن الأبطال سيكلف مانشستر يونايتد الكثير

جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن غياب الشياطين الحمر عن دوري أبطال أوروبا سيكلفه الكثير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أن غياب فريقه عن دوري أبطال أوروبا القادم سيتسبب في العديد من المشاكل بالنسبة للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الغياب عن الأبطال سيجعل من مهمة دعم الفريق في الصيف أصعب.

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أبرز النقاط الفنية من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 🧐👇https://t.co/ZAsMmx7Cw8 pic.twitter.com/ra6QSvMQA6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وقال نيفيل: "عندما يختار أي لاعب النادي الخاص به، بكل وضوح يكون لديه رغبة في التواجد بنادي ينافس على البطولات، فأي لاعب يريد أن يحقق الألقاب وأن يلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لسولشار سيكون طلب تحقيق الدوري الإنجليزي هو أمرًا كبيرًا للغاية في الوقت الحالي، لكن مانشستر يونايتد نادي غني ولا يزال مصدر جذب لكل اللاعبين أن يلعبوا في مثل تلك الأندية الكبيرة".

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وأكمل: "كل ما في الأمر أن مانشستر يونايتد سيتكلف الكثير من الأموال من أجل أن يدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كانت قد تعادل بالأمس مع تشيلسي في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي وبقى في مركزه السادس كما هو.