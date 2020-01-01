نيفيل: اشتكيت رونالدو للمدرب وهذا الرقم يريد كسره

جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد يكشف عن تفاصيل خاصة بمزاملة لكريستيانو رونالدو في صفوف الشياطين الحمر.

كشف الإنجليزي جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد المعتزل عن تفاصيل خاصة جمعته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأوضح خلالها أنه اشتكى لمدرب الفريق في ذلك الوقت من تصرفات رونالدو.

وتطرق نيفيل خلال نفس التصريحات للحديث عن النقطة الفاصلة في تحسن مستوى رونالدو وتحول مسيرته بذلك الشكل ليكون اللاعب الذي هو عليه الآن.

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وقال نيفيل: "عندما عاد من كأس العالم في عام 2006 كان لاعب مختلف تمامًا عن ذلك الذي رحل على الكثير من المستويات، رأيناه قد نضج وتحسنت قراراته وحالته البدنية".

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وأضاف: "عندما جاء في البداية كان هذيلًا للغاية الجميع كان يرى ذلك، كما كان مترددًا في معظم قراراته، كان يصل لحدود منطقة الجزاء من الطرف ولا يعرف أحد إذا كان سيسدد أم سيمرر الكرة، لكن كل ذلك تغير".

وأردف: "لقد أمضى الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، وتغير جسده بشكل كامل كأنه أصبح ملاكم في الوزن المتوسط، كل ذلك ساعده في السرعة ولعب الرأسيات وتغيير الاتجاهات، ذهبت لمدرب اللياقة وسألته ما الذي سيفعله بعد ذلك".

وأكمل عن طموح رونالدو: "أعتقد أن رونالدو يريد أن يكسر رقم بيليه، ولدي ثقة في قدرته على ذلك، على المستوى الذهني هو دائمًا يريد الأفضل في كل العصور".

جدير بالذكر أن نيفيل كان قد حضر فترة كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد كاملة منذ جاء في 2003 حتى رحل لريال مدريد في 2009 قبل أن يعتزل الإنجليزي في 2011.