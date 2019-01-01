نيفيس: رونالدو لا يعلم شيئًا مما يقال عنه

روبين نيفيس يتحدث بخصوص قضية رونالدو وساري

قال روبين نيفيس متوسط ميدان نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال إن كرستيانو رونالدو لا يعلم شيئًا عن ما أثير من شائعات حول توتر علاقته بماوريسيو ساري.

وكان ساري قد أخرج رونالدو في مباراة يوفنتوس وميلان منذ أيام، ليترك صاروخ ماديرا الملعب متوجهًا إلى غرفة الملابس مباشرة في رد فعل عكس غضبه وتوتر علاقته بمدربه.

وحول ذلك، قال روبين نيفيس إن كرستيانو رونالدو يعطي كامل تركيزه لكرة القدم ولا ينشغل بأية أحاديث جانبية من قبل الجمهور أو المتابعين.

وأضاف: "الآن رونالدو يركز مع منتخب البرتغال، منذ انضمامه إلى معسكر المنتخب وهو في حالة انعزال تام عن كل شيء عدا الفريق الوطني"

وتابع: "هو لاعب محترف ويمتلك عقلية فريدة، لقد تعرض لمثل هذه المواقف كثيرًا وكان رده في الملعب دائمًا ولم ينشغل بكل ما يقال عنه"

وأردف: "لدينا مباريات مهمة للمنتخب في الفترة المقبلة ثم سيعود رونالدو إلى فريقه من جديد، وأعتقد حين يعود لن يعطي أهمية كبرى لمثل هذه الأشياء"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد وصل إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الكروية وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مباراة البرتغال وأوكرانيا.