عاش جمهور عملاق الرياض الهلال حسرة شديدة،، مساء اليوم الإثنين؛ بعد رؤيتهم فريقهم يتعرض للمعاناة الشديدة أمام نادي نيفتشي الأوزبكي، في مباراة كان يعتقد الكثيرون أنها ستكون سهلة.

نعم.. الهلال كان مرشحًا للفوز على نيفتشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ وهو الأمر الذي ظهرت ملامحه بالفعل بعد التقدم (2-0)، في الشوط الأول.

وتقدم الهلال بهدفي الإنجليزي أولي واتكينز والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، في الدقيقتين 21 و28 تواليًا؛ قبل أن يعود نيفتشي في الشوط الثاني بواسطة أبرور إسلاموف ويوسف أكتشيشيك بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 50 و70.

وبهذه النتيجة.. وصل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى النقطة العاشرة، في "المركز الثاني" مؤقتًا؛ بينما حصد نيفتشي نقطته الخامسة، في "الترتيب العاشر" لمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل الهلال (2-2) مع مضيفه نيفتشي..

وجهان لنادي الهلال ضد نيفتشي

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في مواجهة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، شاهدنا وجهين للهلال ضد نيفتشي؛ وذلك على النحو التالي:

* الوجه الأول: هلال شرس وحيوي فوق أرضية المستطيل الأخضر.

* الوجه الثاني: هلال ضعيف ومستسلم فوق أرضية الملعب.

وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ فإننا شاهدنا الهلال يضغط بقوة على الخصم ويستغل أخطاءه، خلال الشوط الأول من عمر المباراة الآسيوية.

مثلًا.. الهدف الأول؛ جاء بعد أن استغل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، تمريرة خاطئة من دفاعات الفريق الأوزبكي.

أما الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي؛ فجاء بعد ضغط عالٍ على الخصم وافتكاك الكرة منه في بداية الهجمة، التي انتهت داخل الشباك.

كما أن الفريق الهلالي نفسه، كان ينوع الهجمات بامتياز؛ سواء من الجناحين الأيمن والأيسر أو العمق، مع حركة مستمرة طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وبخصوص النقطة الثانية؛ فقد شاهدنا نجوم الهلال لا يركضون أو يتحركون فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع سهولة اختراق الدفاع وضربه بالعرضيات.

ريمونتادا نيفتشي بـ"رعاية" إنزاجي!

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واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لا بد أن نركز على انهيار الهلال في الشوط الثاني ضد مضيفه نيفتشي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين.

انهيار الهلال الغريب في الشوط الثاني، مع استقباله هدفين متتاليين من الخصم؛ يُمكن إرجاعه إلى أحد هذه الأسباب:

* أولًا: تراجع بدني كبير.

* ثانيًا: تراخي نجوم الهلال.

* ثالثًا: تفوق نيفتشي تكتيكيًا.

وأيًا كان السبب؛ فإن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، هو المتهم الأساسي بالطبع في عودة نيفتشي ضد الهلال.

بمعنى.. الهلال لم يخض أي مباراة منذ نهاية فترة التوقف الدولي؛ لذا فإذا كان اللاعبون غير قادرين على تحمل جهد 90 دقيقة، فذلك يعود إلى ضعف الإعداد من الجهازين الفني والبدني.

أيضًا.. إذا لم يتدخل إنزاجي وسط تراخي لاعبيه في الشوط الثاني، وكذلك لم يستطع مجابهة التغييرات التكتيكية للفريق الأوزبكي؛ فهذا يؤكد فشل المدير الفني الإيطالي، سواء في إدارة غرفة الملابس أو الابتكار الفني.

سافيتش.. علامة استفهام كبيرة للغاية

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وبخلاف كل ما سبق؛ هناك بعض نجوم الهلال الذين لم يظهروا بالمستوى المعهود عنهم، خلال مواجهة نيفتشي.

أبرز هؤلاء النجوم؛ هو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

سافيتش ارتكب الكثير من الأخطاء في المباراة؛ كما لم يقدم الزيادة الهجومية المعهودة عنه، مع عدم القيام بالمساعدة الدفاعية في الكرات المتحركة والثابتة.

والغريب في الأمر، أن مستوى سافيتش غير الجيد؛ يأتي بعد خبر مثير للجدل نشره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، منذ أيام قليلة للغاية.

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وقتها؛ قائلًا: "خاص.. إنزاجي لا يُمانع رحيل سافيتش، في الانتقالات الصيفية القادمة".

وبالطبع؛ هذا الخبر المثير للجدل قد لا يصدقه أي محب للهلال، للأسباب التالية:

* أولًا: علاقة إنزاجي وسافيتش القوية، منذ فترتهما في نادي لاتسيو الإيطالي.

* ثانيًا: سافيتش واحد من العناصر التي تقوم عليها منظومة الهلال، تحت قيادة إنزاجي.

* ثالثًا: إنزاجي نفسه ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو 2027، ومن غير المعروف هل سيستمر أم لا.

لكن.. المستوى الذي ظهر به سافيتش ضد نيفتشي؛ قد يجعلنا نتساءل: "هل حدثت أزمة ما بين سافيتش والهلال؟!".

أي.. "هل حدثت أزمة جعلت إنزاجي لا يعارض بيع سافيتش مثلًا، وهو ما بدأ يؤثر على مستوى النجم الصربي الآن؟!".

وبالتأكيد نحن لا نقول إن هذا ما حدث، ومن غير المنطقي أن نجزم بذلك؛ لمجرد مباراة واحدة فقط سيئة، قدمها النجم الصربي مع الهلال.

وأساسًا، هذا الأمر يتم الحديث عنه بعد أكثر من مباراة سيئة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن؛ ولكن خبر المريسل المثير ثم أداء سافيتش السيئ، جعلنا نطرح هذه النقطة لمتابعة ما هو قادم فقط.