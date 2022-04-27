"نيشيمورا من أفضل حكام كرة القدم في العالم!"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا يعد من أفضل الحكام على مستوى العالم، بالرغم من اتخاذه لقرارات ضد الهلال حرمته من بطولة دوري أبطال آسيا 2014.

ما هي قصة ظُلم نيشيمورا للهلال؟

خلال نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وسيدني الأسترالي، اتخذ نيشيمورا العديد من القرارات الخاطئة، التي تسببت في خسارة الفريق الأزرق اللقب.

نيشيمورا خرج بعدها في تصريحات، يؤكد خلالها على أنه تجاهل احتساب 3 ركلات جزاء لنادي الهلال، مما ساهم بشكل مباشر في تغيير نتيجة المباراة لصالح سيدني الأسترالي.

الحكم الياباني أصبح رمزًا للظلم التحكيمي الذي تعرض له الهلال، ليخرج البدر ويؤكد على أنه أفضل حكم في العالم!

كيف وصف البدر نيشيمورا بأنه الأفضل في العالم؟

انتقد الإعلامي الرياضي نبيل العبودي زميله خالد البدر، على امتداحه في مستوى الحكم الياباني نيشيمورا، ووصفه بأنه رمزًا للعدالة.

البدر رد على العبودي قائلًا: "لم أقل له بأنه رمزًا للعدالة، فقط قلت أن نيشيمورا الأفضل على مستوى العالم".

ويعد نيشيمورا واحدًا من أشهر الحكام في تاريخ الكرة السعودية، بسبب واقعة ظُلمه لنادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014.

🗣 خالد البدر: ناشيمورا من أفضل حكام كرة القدم على مستوى العالم.

الحصاد الرياضي ...

@KhaleadBader pic.twitter.com/XxG9MQk2sG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 27, 2022

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