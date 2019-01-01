نيس الفرنسي يكشف عن رغبته في ضم جيرو من تشيلسي

جيل جريماندي المدير الرياضي لنادي نيس يبدي اهتمامه بضم اللاعب الفرنسي أولفييه جيرو من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جيل جريماندي المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي عن اهتمامه باللاعب أولفييه جيرو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريماني وأكد خلالها على قدرات جيرو الكبيرة، وقدرته في اللعب بشكل قوي في الدوري الفرنسي.

توتنهام ✅

ليفربول ✅

أرسنال ✅

تشيلسي ✅



الذئاب فازت على الفرق الأربعة التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم 😱



ما هو السر يا نونو 🤔 pic.twitter.com/RaeFoSR5NB — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقال جريماندي: "أنا أعرفه بشكل جيد، لقد كنت متواجد أثناء قدومه من مونبيليه للأرسنال، لكننا لم نتحدث معه حتى الآن، ولم نتناقش معه بعد".

وأضاف: "لو قرر القدوم لنيس سيكون ذلك لأنه يعرف ما الذي نملكه، ويفهم مشروعنا بشكل جيد، لقد تحدثت عنه لفييرا لكننا لم نتحدث معه حتى الآن".

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وأكمل: "لو كان جيرو غير سعيدًا في تشيلسي بسبب دقائق اللعب فسيمكنه الحصول على بعض منها هنا في نيس".

جدير بالذكر أن عقد جيرو رفقة فريق تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني قدرته على الرحيل مجانًا خلال شهرين من الآن.