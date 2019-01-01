نيدفيد: يوفنتوس يجب أن يكون أكثر هجومية

نيدفيد يتفق مع ما قاله باولو ديبالا حول وجوب أن يككون يوفنتوس أكثر هجومية حتى يعبر من بوابة أياكس أمستردام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة يوفنتوس وعضو مجلس إدارته الحالي بافيل نيدفيد إنه يتفق مع ما قاله نجم الفريق باولو ديبالا بشأن أنه يجب أن يكون اليوفي هجوميًا أكثر.

ويحل أياكس أمسترادام ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة على ملعب يوهان كرويف أرينا الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد انتهاء مواجهة الذهاب، قال باولو ديبالا إن يوفنتوس يجب أن يكون هجوميًا أكثر في مواجهة الإياب حتى يتمكن من الصعود إلى نصف النهائي.

واتفق نيدفيد مع هذه التصريحات، حيث أكد أن المباراة ستكون في تورينو ويجب أن يطرأ عليها بعض التغييرات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقال نيدفيد: "نحتاج إلى الهجوم أكثر حتى لا نعطي أياكس الفرصة لأخذ المبادرة والأسبقية في مواجهة الإياب"

وأضاف: "لقد رأينا ما قاموا به في مواجهة الذهاب ولا بد أننا درسنا ذلك واستفدنا منه من أجل مواجهة الإياب"

وتابع: "لا يمكن أن تلعب كل المباريات بنفس الأسلوب، نحتاج إلى التخلي عن الحذر الدفاعي في هذه المباراة حتى لا نعطيهم فرصة لمهاجمتنا"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر للبطولة رغم خسارته ذهابًا في يوهان كرويف أرينا بهدفين مقابل هدف، حيث حقق الانتصار إيابًا في سانتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف.