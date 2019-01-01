نيدفيد: ما يفعله يوفنتوس مستحيل تكراره

يوفنتوس ودوري ثامن على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب السكوديتو للموسم الثامن توالياً وأكد استحالة تكرار الأمر مستقبلاً.

وأُعلن يوفنتوس بطل لنسخة العام الحالي رسمياً بعدما انتصر مساء السبت على فيورنتينا بهدفين مقابل واحد ضمن لقاءات الجولة 33.

وقال نيدفيد في المنطقة الإعلامية بعد المباراة: "أن تستمر في الانتصارات مدة طويلة ليس أمراً صعباً، بل مستحيلاً تقريباً، برأيي هذا الأمر لن يتكرر مجدداً أبداً".

آخر فريق لم يفز بالدوري في يوفنتوس - أين هم الآن؟

🏟 لعب : 957 مباراة 🏟

⚽ سجل : 684 هدفًا⚽

🏹 تُوج بـ : 30 بطولة 🏆



وحده فقط من يفعل ذلك 🔝🔝👏 pic.twitter.com/LK2vMF80m6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وأضاف: "فزنا وفزنا وفزنا بمجموعة رائعة من اللاعبين والمدرب، ولكن الشيء الأهم كان عقلية يوفنتوس، تحياتي والتهنئة للجميع في النادي، أمر مجنون".

وأصبح يوفنتوس هو النادي الأكثر تتويجاً على التوالي على الصعيد الأوروبي في الدوريات الخمسة الكبرى بعدما تخطى رقم ليون بسبعة ألقاب متتالية.

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة لقاء خاص أمام مضيفه إنتر ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.