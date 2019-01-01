نيدفيد يدافع عن تراجع مردود ديبالا التهديفي

أسطورة يوفنتوس يرى أن ديبالا تطور كثيرًا رغم تراجع عدد أهدافه

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع بافيل نيدفيد أسطورة يوفنتوس ونائب الريس الحالي للنادي عن اللاعب باولو ديبالا رغم تراجع عدد أهدافه.

وقال النجم التشيكي المعتزل: "نرى لاعبينا كأبطال خارقين، نؤمن أن فريقنا يمتلك لاعبين أقوياء للغاية، ربما لم يسجل ديبالا أهدافًا كثيرة مثل العام الماضي، ولكن مستواه تحسن كثيرًا وأنا سعيد بهذا الأداء".

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كما أضاف نيدفيد: "الرحلة لساسولو يوم الأحد ستكون محفوفة بالمخاطر والمباراة ليست سهلة".

ومن المقرر أن يقابل أتلتيكو مدريد فريق يوفنتوس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ديبالا البالغ من العُمر 25 عامًا أحرز هذا الموسم سبعة أهداف في 27 مباراة شارك فيها بقميص البيانكونيري في مختلف المسابقات حتى الآن، بينما أحرز الموسم الماضي 26 هدفًا في 46 مباراة.

يذكر أن ديبالا يلعب مع يوفنتوس منذ انضمامه من باليرمو في صيف عام 2015.