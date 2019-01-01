نيدفيد: نحترم صن داونز لكننا لا نخشاهم

كريم نيدفيد نجم الأهلي المصري يؤكد أن فريقه يحترم جميع الخصوم، لكنه لا يخشى أحدهم في طريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريم نيدفيد نجم وسط ملعب الأهلي المصري على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق يحترم كل الخصوم لكنه لا يخشى مواجهة أي فريق.

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وقال نيدفيد: "مباراة صن داونز ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، خاصة أنها ستكون أمام منافس يجيد اللعب بشكل منظم على ملعبه ووسط جماهيره ويستفيد من كل شيء متاح".

وأضاف: "الأهلي ذهب لجنوب إفريقيا من أجل تحقيق هدف واحد فقط وهو الخروج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في طريقه لنصف نهائي البطولة.

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وأكمل: "نحن نحترم جميع المنافسين لكن البطل لا ينظر للأسماء بقدر ما يركز على تحقيق أهدافه، وندرك أهمية المباراة والبطولة التي نريد تعويض الجماهير بها".

جدير بالذكر أن الأهلي سيحل ضيفًا غدًا السبت على ماميلودي صن داونز في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستنتهي بنهاية الموسم المحلي.