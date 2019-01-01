نيدفيد: مواجهة أتلتيكو مدريد لن تحسم مصير أليجري

نائب رئيس يوفنتوس يدعم أليجري قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس أن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لن تحسم بقاء المدرب ماسيمليانو أليجري من عدمه.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بفارق ثلاثة أهداف بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بثنائية مقابل لا شيء في مباراة الذهاب في عقر دار الروخيبلانكوس ملعب واندا ميتروبوليتانو.

تاديتش ينضم لثمانية اسماء دونت في تاريخ صحيفة "ليكيب" العريقة

وقال نيدفيد: "عليا أن أقول مرة أخرى، إنه لا يوجد أي خطر على مستقبل أليجري قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، اقتربنا من الفوز بالدوري خطوة أخرى بعد الفوز على نابولي، سنواصل المضي قدمًا واستغلال كل فرصة للصراع على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

كما أضاف اللاعب التشيكي المعتزل: "لا نغير المدرب بناء على نتيجة مباراة واحدة، بغض النظر عن نتيجة المباراة هذا لا يؤثر على مشروع الفريق، في نهاية الموسم نقيم كل شيء ونحدد أهداف ومستقبل الفريق".