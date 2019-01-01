نيدفيد يتحدث عن مبادلة إيكاردي وديبالا ويشيد بكونتي

نيدفيد يتحدث بدلاً من المريض ساري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي لمباراة بارما بدلاً من المدرب ماوريتسيو ساري، وكشف عن الحالة الصحية للأخير، كما علق على سوق الانتقالات.

وغاب ساري عن المؤتمر الصحفي بعدما أعلن يوفنتوس معاناته من الالتهاب الرئوي الحاد وغيابه عن مباراتي الفريق أمام بارما ونابولي.

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وقال نيدفيد: "كما تعلمون ساري أُصيب بالتهاب رئوي، وهو مرض ليس سهلاً، هو بحالة أفضل وينقل تحياته، وسنراه بعد العطلة، هو يقوم بعمل رائع ونحن سعداء".

وأضاف: "هناك تغييرات عدة في الجهاز الفني والطبي، ونحن مقتنعون بقراراتنا، هذه ليس فترة انتقالية، مجرد تغييرات مبنية على الاحتراف والعمل، واللاعبون يتأقلمون مع الأفكار الجديدة".

وتحول ساري بالحديث إلى سوق الانتقالات: "الفريق يتكون من 24-25 لاعب، هناك صراحة متبادلة بين النادي واللاعبين، الميركاتو من اختصاص باراتيتشي، قمنا بعمليات مميزة في الشراء والبيع".

وواصل: "إذا هناك فرصة للتدعيم سنتحرك، إيكاردي، لا أحب الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، أما ديبالا فهو لاعب رائع وليس مشكلة، ويتأقلم على مركز المهاجم الوهمي".

واستمر التشيكي: "رابيو لم يفاجئني، أتابعه منذ مدة، وقمنا بعمل كبير بالتعاقد معه، هيجواين من الأفضل في مركزه بالعالم وقدم فترة تحضيرية مميزة وسعداء بوجوده".

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وأشاد نيدفيد بمدرب إنتر أنطونيو كونتي: "هو وماروتا يقدمان كل ما بوسعهما، رؤيته كمدرب لإنتر لها تأثير خاص، قاما باستثمارات كبيرة من أجل الفوز هذا العام".

وختم: "البطولة هذا الموسم جميلة، عدة فرق دعمت صفوفها، لسنا في الصدارة وكل التركيز على نقاط مباراة بارما".

ويفتتح يوفنتوس موسمه مساء السبت عندما يحل ضيفاً على بارما بالجولة الأولى من السيري آ.