نيدفيد: لا أخشى عقوبة كريستيانو رونالدو ومواجهة أياكس ممتعة
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أكد بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، أنّ كريستيانو رونالدو، هداف البيانكونيري، لن يتعرض للعقوبة كما شدد على صعوبة مواجهة أياكس.
أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة يوفنتوس أمام أياكس والمتأهل يلعب ضد الفائز من مانشستر سيتي وتوتنهام.
وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".
رونالدو على موعد مع مواجهة ضحيته المفضلة 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019
النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN
وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "لسنا سعداء أو تعساء بعد مواجهة أياكس في قرعة دوري ابطال أوروبا، سوف تكون مباراة رائعة للغاية ولا ننسى أنّهم أقصوا ريال مدريد من قبل ويجب علينا الحذر.
وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".
وحول احتفال كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس، صرّح: "لا أخشى الإيقاف، فطريقة الاحتفال مجرد تعبير سوف يبقى في الميدان فقط. لقد تعرض للشتائم كثيرًا في مدريد وحتى من جمهور الروخي بلانكوس في تورينو".
رونالدو على موعد مع مواجهة ضحيته المفضلة 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019
النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN
وكان أياكس قد تأهل على حساب ريال مدريد بينما تفوق يوفنتوس على أتلتيكو.