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دوري أبطال أوروبا

نيدفيد: لا أخشى عقوبة كريستيانو رونالدو ومواجهة أياكس ممتعة

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Getty
تعرف على تصريحات نيدفيد بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، أنّ كريستيانو رونالدو، هداف البيانكونيري، لن يتعرض للعقوبة كما شدد على صعوبة مواجهة أياكس.

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة يوفنتوس أمام أياكس والمتأهل يلعب ضد الفائز من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".

وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "لسنا سعداء أو تعساء بعد مواجهة أياكس في قرعة دوري ابطال أوروبا، سوف تكون مباراة رائعة للغاية ولا ننسى أنّهم أقصوا ريال مدريد من قبل ويجب علينا الحذر.

وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".

وحول احتفال كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس، صرّح: "لا أخشى الإيقاف، فطريقة الاحتفال مجرد تعبير سوف يبقى في الميدان فقط. لقد تعرض للشتائم كثيرًا في مدريد وحتى من جمهور الروخي بلانكوس في تورينو".

وكان أياكس قد تأهل على حساب ريال مدريد بينما تفوق يوفنتوس على أتلتيكو. 

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