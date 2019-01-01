نيدفيد: لا أخشى عقوبة كريستيانو رونالدو ومواجهة أياكس ممتعة

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تعرف على تصريحات نيدفيد بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".

رونالدو على موعد مع مواجهة ضحيته المفضلة 🔥



النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "لسنا سعداء أو تعساء بعد مواجهة أياكس في قرعة دوري ابطال أوروبا، سوف تكون مباراة رائعة للغاية ولا ننسى أنّهم أقصوا ريال مدريد من قبل ويجب علينا الحذر.

وتابع: "كنا نستحق التأهل وتجاوز أتلتيكو مدريد بعد تقديم مباراتين على أعلى مستوى والآن نفكر في المواجهة المقبلة وواثق من قدرة الفريق على تقديم أدء جيد ومشاهدة مباراة ممتعة".

وحول احتفال كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس، صرّح: "لا أخشى الإيقاف، فطريقة الاحتفال مجرد تعبير سوف يبقى في الميدان فقط. لقد تعرض للشتائم كثيرًا في مدريد وحتى من جمهور الروخي بلانكوس في تورينو".

رونالدو على موعد مع مواجهة ضحيته المفضلة 🔥



النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وكان أياكس قد تأهل على حساب ريال مدريد بينما تفوق يوفنتوس على أتلتيكو.