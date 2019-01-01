نيدفيد: كان من الممكن أن تكون قرعة يوفنتوس أسوأ

بافيل نيدفيد نجم فريق يوفنتوس ونائب رئيس النادي يتحدث عن مواجهة ليون في دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

أكد بافيل نيدفيد نجم يوفنتوس المعتزل ونائب الرئيس الحالي للنادي على سعادته بنتيجة قرعة دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيدفيد وأكد خلالها أن كل الفرق في دوري أبطال أوروبا تكون خطرة في الأدوار الإقصائية.

وقال نيدفيد: "كان من الممكن أن نقع في قرعة أسوأ، لا يمكننا أن نشكو من مواجهة ليون في الواقع نحن سعداء للغاية بتلك النتيجة التي وصلنا لها".

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وأضاف: "يجب على الجميع أن يكون حذرًا طوال الوقت في بطولة دوري أبطال أوروبا، فلا يهم من المنافس لكن ما هي حالته في وقت مواجهتك".

وأكمل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا لم يتحول لهوس بالنسبة لنا في يوفنتوس، رغم ذلك نشعر أننا لنا نفس الحظوظ مثل بقية الفرق في رفع الكأس".

وكانت قرعة دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا قد أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن العديد من المواجهات القوية.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفًا على نظيره ليون في الـ ٢٦ من فبراير المقبل بذهاب دور الـ ١٦ على أن يستضيفه في الـ ١٧ من مارس التالي بمواجهة العودة.