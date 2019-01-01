روهر: تشجيع المصريين لنا رائع وكنا محظوظين أمام جنوب أفريقيا

منتخب نيجيريا أقصى البافانا بافانا، الذي تسبب في الإطاحة بمصر المخزية من البطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد جيرنوت روهر؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بدعم الجماهير المصرية لفريقه، مؤكدًا أنه قدم مباراة رائعة أمام جنوب أفريقيا.

النسور الخضراء حسموا أمس الأربعاء، تأهلهم إلى نصف نهائي كان 2019 بفوز صعب أمام جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.

وقال روهر، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنا نعلم أن مواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية، وهو ما لمسناه على أرض الواقع في المباراة بالفعل، لكننا كنا محظوظين بالتسجيل في الدقائق الأخيرة".

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وأضاف: "رأيت مساندة كبيرة من الجمهور المصري في اللقاء، كان شيئًا رائعًا، وإن كان طبيعيًا بعد أن أقصت جنوب أفريقيا مصر".

واختتم: "نصف النهائية في كافة الأحوال سيكون صعبًا، وخاصةً أننا سنلاقي الجزائر أو كوت ديفوار".

يذكر أن نيجيريا تنتظر أن تواجه في دور نصف النهائي، الفائز من لقاء الجزائر وكوت ديفوار، الذي يقام اليوم الخميس.