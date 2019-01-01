شوكويزي: سنواصل العمل حتى النهائي من أجل نيجيريا ومواجهة الجزائر صعبة

النسور الخضراء خطفت فوزًا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب صامويل شوكويزي؛ مهاجم منتخب نيجيريا، عن سعادته بالمشاركة في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا مواصلته العمل بجد حتى يحصد فريقه اللقب في النهائية.

النسور الخضراء تأهلت إلى نصف نهائي الكان بعد فوز صعب أمام جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل منها محترف فياريال الإسباني الهدف الأول، على استاد القاهرة الدولي. (طالع تقرير المباراة)

وقال شوكويزي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "سعيد للغاية بالتأهل، المباراة لم تكن سهلة بالمرة، لكننا عملنا بجد طوال الـ90 دقيقة، وهذه هي البداية، سنواصل العمل لأجل بلدنا".

وأضاف: "هذه أول بطولة أشارك بها مع منتخب بلدي، لذلك أشعر بسعادة كبيرة، سنستعد جيدًا لنصف النهائي، لأنه لن يكون سهلًا أمام الجزائر، لكننا سنفرح أولًا بفوز الليلة، ثم نعود للاستعداد للتأهل للنهائي".

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رغم تصريح لاعب نيجيريا إلا أن الجزائر لم تخض بعد مواجهة ربع النهائي، حيث من المقرر أن تلاقي كوت ديفوار غدًا الخميس، لحسم المتأهل لنصف النهائي ليلاقي النسور الخضراء.