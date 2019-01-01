خاص جول | أوبي ميكيل: ما نعيشه يشبه سيناريو 2013 ولا يهم من نواجه

المنتخب النيجيري قتل جنوب أفريقيا في الوقت القاتل

متابعة من الملعب - محمود ضياء | كتبت - زهيرة عادل

يرى جون أوبي ميكيل؛ قائد منتخب نيجيريا، أن أجواء كأس أمم أفريقيا مصر 2019 تذكره بنسخة عام 2013 من البطولة نفسها، متمنيًا أن يحصد فريقه اللقب في النهاية.

النسور الخضراء توجوا أبطالًا لأفريقيا في كان جنوب أفريقيا 2013 بعد التغلب على بوركينا فاسو في النهائي بهدف وحيد.

وحسم رفاق ميكيل اليوم الأربعاء، تأهلهم إلى نصف نهائي كان 2019 بفوز صعب أمام جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أوبي ميكيل، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "قدمنا مباراة جيدة للغاية، وحققنا المطلوب رغم قوة المنافس واقتربنا خطوة جديدة من الفوز باللقب، فقط علينا أن نحافظ على تركيزنا ونقدم الأكثر حتى يتحقق الهدف".

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وأضاف: "في نسخة 2013 من البطولة كان السيناريو مشابهًا لما نعيشه حاليًا، وتقدمنا خطوة خطوة حتى وصلنا للقب، نأمل أن تكون هذه النسخة يتكرر بها ما حدث منذ ستة أعوام".

نجم النسور الخضراء تابع: "نحن نلاقي مساندة جيدة من الجمهور المصري، أتمنى أن تستمر معنا في المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن أيهم يفضل أن يواجه في نصف النهائي الجزائر أم كوت ديفوار، علق: "لا يهم، نحن نهتم فقط بأنفسنا، علينا أن نواصل العمل حتى النهاية".

يذكر أن نيجيريا تنتظر أن تواجه في دور نصف النهائي، الفائز من لقاء الجزائر وكوت ديفوار، الذي يقام غدًا الخميس.