نيمار يتعرض للإصابة في تعادل البرازيل الودي مع نيجيريا

البرازيل ومواجهات ودية مع الأفارقة في سنغفورة

هيثم محمد تويتر

تعادل المنتخبان البرازيلي ونظيره النيجيري بهدف لكل جانب مساء الأحد في اللقاء الودي الذي أُقيم في سنغفورة، في لقاء شهد إصابة النجم نيمار.

المنتخب البرازيلي دخل المباراة بتشكيل قوي غلب عليه الجانب الهجومي بمشاركة نيمار ومعه روبرتو فيرمينو، جابريل جيسوس، وإيفرتون سواريس، بينما بقى فيليبي كوتينيو احتياطياً.

الدقيقة الثانية عشر شهدت تغييراً اضطرارياً في صفوف السامبا بعدما تعرض نيمار لإصابة عضلية خرج على إثرها، وشارك بدلاً منه كوتينيو.

الهدف الأول في المباراة لنيجيريا أتى في الدقيقة 35 عبر أريبو الذي استغل تمريرة سيمون وراوغ بمهارة، ثم حول الكرة في شباك إيدرسون، معطياً التفوق لأبناء القارة السمراء.

البرازيل نجحت في تحقيق التعادل بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني عبر متوسط الميدان كاسيميرو الذي سدد بقوة يمين المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من العارضة.

كاسيميرو كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 61، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة، وأضاعت فرصة التقدم على السامبا.

وكانت البرازيل قد واجهت المنتخب السنغالي الأسبوع الماضي في سنغفورة أيضاً ودياً، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل بهدف لكل جانب.