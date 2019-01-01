أرقام ربع النهائي - تفوق سنغالي وأصغر هداف ورقم محبط لبنين

أبرز الأرقام في ختام منافسات ربع نهائي كأس إفريقيا

نجح المنتخب النيجيري في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

المباراة جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، حيث شهدت صعوداً صعباً للنسور الخضر على أحفاد البافانا بافانا.

الهدف الأول لنيجيريا كان عن طريق صامويل تشوكويزا، بينما عادل بونجاني زونجو النتيجة لجنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 89 انتزع ويليام تروست هدف الفوز لنيجيريا، من خطأ فادح للحارس رونوين ويليامز.

وتعتبر هذه المرة التاسعة من أصل 10 مناسبات، تتخطي فيها نيجيريا ربع النهائي، حيث خسرت مرة وحيدة أمام غانا في 2008.

Samuel Chukwueze became the youngest scorer at the #TotalAFCON2019



An eagle on the rise for @NGSuperEagles 🦅pic.twitter.com/2gNZUxzdrL — CAF (@CAF_Online) July 10, 2019

وبالنسبة لصامويل تشوكويزي لاعب نيجيريا، فيعتبر هو أصغر لاعب يسجل في أمم إفريقيا الحالية،حيث يبلغ عمره 20 سنة و49 يوم.

وأثبت النسور تميزهم في الكرات الثابتة، حيث سجلوا منها 3 أهداف من أصل 6 لهم بالبطولة.

وأما جنوب إفريقيا فتخرج للمرة الثالثة على التوالي لها في ربع نهائي الكان، وارتكب لاعبها ليبو موتيبا 10 أخطاء، وهي النسبة الأعلى لأي لاعب منذ التونسي ياسين الشيخاوي في 2010.

بنين والسنغال

وفي مباراة أخرى في دور الثمانية، نجحت السنغال في التأهل لنصف النهائي أيضاً، عقب الفوز على بنين بهدف سجله إدريسا جايا.

تأهل السنغال لهذا الدور يأتي للمرة الأولى منذ 2006، وواصلوا سجلهم الجيد في البطولة، حيث خسروا مرة وحيدة في آخر 9 مباريات لهم بالمسابقة.

وعلى جانب آخر أصبحت بنين أكثر فريق يلعب بالبطولة دون تحقيق أي انتصارات، بتعرضهم للخسارة في 9 مرات والتعادل في 5، وحصلت على بطاقتين حمراويتين، وهو الرقم الأعلى لأي فريق بالكان حتى الآن.

إدريسا جايا أحرز الهدف الأول له في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا، حيث لعب 11 مباراة، ليزور الشباك في أول تسديدة للسنغال على المرمى ضد بنين بعد 68 دقيقة.

وأخيراً يواصل ساديو ماني تألقه، بالمشاركة في 4 أهداف مع السنغال "سجل 3 وصنع هدف وحيد"، ليعادل ما حققه أوديون إيجالو وآدم أوناس.