نيجريدو يستعيد رقمه المفضل مع النصر الإماراتي

المهاجم الإسباني يحصل أخيرًا على رقمه المفضل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يحصل الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق نادي النصر الإماراتي، على رقمه المفضل "9"، بداية من الموسم الجديد.

نيجريدو كان يرتدي القميص رقم 11 مع فريق النصر الإماراتي، منذ قدومه إليه، باقتراح من إدارة ناديه السابقة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رقم 9 معلقًا في تشكيلة النصر، لمدة موسم ونصف، حيث كان يرتديه اللاعب البرازيلي فاندرلي، قبل أن يرتديه التشيلي روني فرنانديز.

وبعد رحيل فرنانديز من النصر، عاد الرقم 9 إلى المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو، ليبدأ في ارتداءه بداية من الموسم المقبل.

المهاجم الإسباني كان يرتدي الرقم 9 مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني، وأيضًا بشكتاش التركي، والمنتخب الإسباني.

ألفارو نيجريدو أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الخامس في ترتيب هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 17 هدف.