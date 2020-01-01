نيجريدو: هدفي تكرار لما حدث بالدوري الإسباني ومن الصعب إيقافنا

قائد النصر يتحدث عن التتويج بكأس الإمارات.

عبر الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم وقائد فريق نادي النصر، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي، على حساب شباب الأهلي دبي.

النصر توج بكأس الإمارات، بعدما حقق الفوز على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة.

نيجريدو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "دائمًا أحاول نصيحة اللاعبين الصغار في السن، ودائمًا أتعلم من كل مباراة، ولكن أحاول إفادة الجميع بالخبرة التي أمتلكها".

مهاجم النصر تابع: "على ضوء المباريات الأخيرة للنصر والنتائج الأخيرة الجيدة، والعمل الجيد من جانب اللاعبين والجهاز الفني، من الصعب إيقاف فريق يعمل بهذا الإيقاع".

ألفارو علق على إحرازه أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس الإمارات، حيث قال: "سعيد بإحراز هذا الهدف، حاولت استغلال فرصة عدم تركيز الخصم في الثواني الأولى من المباراة".

فيديو | النصر يتوج بلقب كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهلي

وواصل: "تم تنفيذ هذه الكرة في الدوري الإسباني، وأرسلت لتوزي فيديو الهدف، وأشكره لإعطائي الكرة بهذا الشكل الرائع، وتمكنت من إحراز الهدف".

واختتم نيجريدو تصريحاته قائلًا: "أحاول إفادة الآخرين بتجربتي وتاريخي، وسعيد بتواجدي في نادي كبير بحجم النصر".

وتمكن نيجريدو من تسجيل هدفًا في الثانية السابعة من زمن المباراة، بعد تمريرة طولية رائعة من زميله توزي، ليضعها بين قدمي حارس شباب الأهلي معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.