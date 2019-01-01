نيتفليكس تستعد لإطلاق فيلم وثائقي لجريزمان

لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان على شاشات نيتفليكس الشهر المقبل

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلنت شبكة نيتفليكس الترفيهية عن إطلاق فيلم وثائقي يحكي عن قصة حياة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، بعنوان "بطل العالم".

وكان جريزمان البالغ من العُمر 27 عامًا هو أحد العناصر التي قادت منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم روسيا 2018.

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على الرغم من تتويج جريزمان بالدوري الأوروبي في نفس العام أيضًا مع الروخيبلانكوس، إلا أنه غاب عن القائمة النهائية للفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم، والتي ضمت بالترتيب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

وسبق لجريزمان قيادة فرنسا لنهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" ولكن منتخب الديوك خسر اللقب لصالح رونالدو ورفاقه على الأراضي الفرنسية.

ولم يسبق لجريزمان التتويج بدوري أبطال أوروبا من قبل بالرغم من وصوله للنهائي مرتين مع أتلتيكو مدريد، عامي 2014، 2016، وخسر اللقب في المرتين لصالح ريال مدريد.